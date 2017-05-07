Видеосюжет о победе Павлюченковой на турнире в Рабате

Россиянка Анастасия Павлюченкова в финале турнира в Рабате (Марокко) победила итальянку Франческу Скьявоне со счётом 7:5, 7:5. 25-летняя уроженка Самары, занимающая 16-е место в рейтинге WТА, завоевала свой 10-й трофей в одиночном разряде соревнований WТА-тура. В этом сезоне Анастасия уже имеет в активе два титула — в начале апреля она стала сильнейшей на турнире в Монтеррее (Мексика), обыграв в финале немку Анжелику Кербер.

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