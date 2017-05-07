Кабаль и Фара победили на турнире в Мюнхене в парном разряде

Колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара (3) в финале парного разряда турнира в Мюнхене (Германия) оказались сильнее французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена со счётом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту. Южноамериканцы реализовали 4 брейк-пойнта из 5, проиграв 1 гейм на своей подаче.

Для 31-летнего Кабаля и 30-летнего Фары этот титул стал десятым в карьере и вторым в текущем сезоне на соревнованиях АТР в парном разряде. Теннисисты делят 39-е место в парном рейтинге АТР. В четырёх матчах в Мюнхене они проиграли один сет.