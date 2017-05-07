Йебава и Веселы победили на турнире в Стамбуле в паре, выиграв финал всухую

Чехи Роман Йебава и Иржи Веселы в финале парного разряда турнира в Стамбуле (Турция) разгромили турка Туну Алтуну и итальянца Алессандро Мотти (WC). Представители Чехии за 41 минуту не дали соперникам взять ни одного гейма, отыграв все 3 брейк-пойнта и сделав 6 брейков.

27-летний Йебава, занимающий 94-е место в парном рейтинге АТР, выиграл первый турнир в карьере, а для 23-летнего Веселы, который располагается на 843-й позиции в парной табели о рангах, этот трофей стал вторым в общей сложности в паре и первым в этом сезоне.