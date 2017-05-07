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Кербер вернётся на первое место в рейтинге WТА 15 мая

7 мая 2017, воскресенье. 15:36. Теннис

Немка Анжелика Кербер благодаря победе над венгеркой Тимей Бабош со счётом 6:4, 6:2 в первом круге турнира в Мадриде гарантировала себе первое место в рейтинге WТА от 15 мая. 29-летняя уроженка Бремена, занимающая второе место в женской табели о рангах, после соревнований в столице Испании опередит американку Серену Уильямс, взявшую перерыв в карьере в связи с беременностью.

Напомним, что во втором круге турнира в Мадриде Кербер сыграет либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с француженкой Полин Пармантье (Q).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжелика Кербер
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