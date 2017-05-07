Хачанов уступил Гоффену в первом круге «Мастерс 1000» в Мадриде

Россиянин Карен Хачанов уступил бельгийцу Давиду Гоффену в первом круге «Мастерс 1000» в Мадриде — 2:6, 6:7 (8:10). Таким образом, Гоффен взял реванш за поражение в третьем круге Барселоны.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Хачанов выполнил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Гоффена 3 эйса, 3 двойные и 3 использованных брейк-пойнта из 10. В концовке второго сета Карен отыграл два матчбола на своей подаче, а на тай-брейке упустил три сетбола, в том числе один на подаче.

В следующем круге Гоффен сыграет либо с Марселем Гранольерсом-Пуйолем, либо с Флорианом Майером.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию этого поединка:

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Гоффен в Мадриде.