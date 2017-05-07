Видеосюжет о победе Шараповой в первом круге турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова удачно стартовала на турнире серии Premier в Мадриде, одержав волевую победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони со счётом 4:6, 6:4, 6:0. Для 30-летней Марии это первая волевая победа после возвращения, а также первая «баранка». Во втором раунде Шарапова встретится с одной из теннисисток, негативно высказывавшихся по поводу самого факта её возвращения после дисквалификации за мельдоний, — канадкой Эжени Бушар.

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