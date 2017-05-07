А. Зверев завоевал титул в Мюнхене, в двух сетах победив Пелью

Немец Александр Зверев завоевал третий титул в карьере в одиночном разряде и первый на грунтовых кортах, выиграв домашний турнир в Мюнхене. В финальном матче Зверев победил аргентинца Гидо Пелью — 6:4, 6:3.

Пелья стартовал с брейка, но Зверев быстро отыгрался и перехватил инициативу. В итоге Александр реализовал 3 брейк-пойнта из 8, а Гидо — 1 из 3. Что касается подачи, то на счету немца 8 эйсов и 1 двойная ошибка, а у аргентинца 1 эйс и 1 двойная.

В новом рейтинг-листе Зверев впервые поднимется на 17-ю строчку. Пелья поднимется на 49 мест и займёт 109-ю позицию.