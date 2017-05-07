Мугуруса взяла всего 4 гейма у Бачински в первом круге Мадрида

Швейцарка Тимя Бачински неожиданно легко обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в первом раунде крупного турнира в Мадриде — 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 7 минут. Мугуруса выполнила 2 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Бачински 4 раза подала навылет, сделала 1 двойную и использовала 6 из 7 брейк-пойнтов. В следующем круге она сыграет с Кики Бертенс, которая победила Екатерину Макарову.

Для действующей чемпионки «Ролан Гаррос» это третье поражение подряд. Лучший результат Гарбинье в этом сезоне — четвертьфинал Australian Open.