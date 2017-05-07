Халеп, действующая чемпионка Мадрида, в первом круге разгромила Кр. Плишкову

Румынка Симона Халеп начала защиту титула в Мадриде с уверенной победы над чешкой Кристиной Плишковой — 6:1, 6:2.

Плишкова за 57 минут ни разу не смогла взять подачу соперницы, упустив все четыре брейк-пойнта. Также Кристина не выполнила ни одного эйса и допустила 3 двойные ошибки. На счету Халеп 3 эйса, 2 двойные и 4 использованных брейк-пойнта из 6. Отметим, что ещё накануне Плишкова играла в финале Праги, где в трёх партиях уступила немке Моне Бартель.

Следующей соперницей Симоны, которая в прошлом году проиграла в Мадриде лишь один сет, станет итальянка Роберта Винчи.