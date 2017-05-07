Надаль перенёс свою пресс-конференцию в Мадриде из-за отита

Испанец Рафаэль Надаль перенёс пресс-конференцию, которую обязан провести перед турниром серии «Мастерс» в Мадриде на завтра, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Рене Денфельд. По расписанию Надаль должен был общаться с журналистами сегодня, но перенёс запланированное мероприятие на завтра из-за проблем с ухом – у него отит. Несмотря на проблемы со здоровьем, Надаль не отказывается от участия в турнире.

Во втором круге четвёртый номер посева Надаль должен сыграть с итальянцем Фабио Фоньини, который в своём стартовом матче победил португальца Жоау Соузу со счётом 6:4, 6:4.