Зверев: я очень хотел выиграть турнир в Германии и сделал это

Немец Александр Зверев прокомментировал свою победу на домашнем турнире в Мюнхене, принёсшую ему первый в карьере титул на грунтовых кортах. В финальном матче Зверев победил аргентинца Гидо Пелью — 6:4, 6:3.

“Я проиграл финал в Галле в прошлом году Флориану Майеру – это было очень обидно. Я очень хотел выиграть турнир в Германии, я сделал это и очень этому рад. Кроме того, это мой первый титул на грунте. Это великолепное чувство.

Я уверен в себе. Я показываю хороший теннис и надеюсь, что смогу продолжить не менее хорошо играть в ближайшие недели”, — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.