Джокович: не знаю, сколько времени нужно прежде чем я вернусь на победный путь

Серб Новак Джокович на пресс-конференции в Мадриде прокомментировал решение расстаться со своей командой во главе с тренером Марианом Вайдой.

«Это было непростое решение, как для команды, так и для меня. Эта команда была рядом со мной с начала моей профессиональной карьеры. Так что это были 10 невероятных, успешных лет. Но мы все почувствовали, что нужны перемены, нужна новая глава. Это было обоюдное решение. Мы спокойно его приняли. Мы двигаемся дальше к новой главе в карьере и жизни.

Мы пытались всё прояснить, но теперь идём вперёд. Все находятся в хорошем расположении духа. Мне не хватает слов благодарности в их адрес за те жертвы, на которые они вынуждены были пойти, и за их профессионализм, преданность и дружбу.

В последние шесть месяцев у меня было не так много отличных результатов. Именно поэтому я почувствовал, что нужны изменения и другой подход. Я комфортно себя чувствую сейчас и мотивирован как всегда соревноваться на высшем уровне.

Жизнь всегда ставит перед тобой новые испытания. Вместо того, чтобы их избегать, я стараюсь с ними справляться и покорять. По ходу этого процесса я стараюсь становиться лучше как человек и игрок. Я не знаю, как много времени потребуется прежде чем я вернусь на победный путь. Я просто надеюсь, что буду там вновь. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.