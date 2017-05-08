Маррей: во многих смыслах это самая важная часть сезона для меня

Британец Энди Маррей оценил свою нынешнюю форму перед стартом на турнире в Мадриде и прокомментировал решение серба Новака Джоковича расстаться со своей командой во главе с тренером Марианом Вайдой.

«Мадрид — прекрасный город, а местная арена очень удобна для болельщиков. Здесь отличные корты. Много болельщиков приходят на тренировки игроков. В тренажёрном зале много места, также мне нравится местная кухня. Для игроков здесь созданы отличные условия. Каждый год здесь становится всё лучше. Организаторы проводят прекрасную работу.

Турнир в Барселоне сложился хорошо для меня. Я провёл три матча за три дня. У меня был долгий, трёхчасовой матч с Альбертом Рамосом-Виньоласом в пятницу. На следующий день я хорошо себя чувствовал и сумел показать неплохой теннис. Я хорошо потренировался в Мадриде и доволен своей нынешней игрой. Я начинаю лучше двигаться и в последние дни отлично подавал, что является важной частью моей игры. Я здорово подавал в прошлом году, поэтому мои результаты улучшились. Конечно, в Барселоне и Монте-Карло с этим возникли трудности. Нелегко выигрывать матчи на таком уровне, если часто проигрываешь свою подачу. Надеюсь, на этой неделе я буду подавать немного лучше.

Нелегко всё время путешествовать с одним и тем же человеком и группой людей на протяжении 10, 11, 12 лет. В наше время очень редко отношения с тренером длятся так долго. Сейчас весь процесс стал интенсивнее. У нас много переездов, много времени мы вынуждены проводить вдали от семей. Много часов в день уходит только на работу с тренерами. Я не говорил с Новаком об этом, но может, он почувствовал, что пришло время перемен. Но прежде чем видеть в этом негативный момент, я бы отметил, что это сотрудничество было очень успешным для команды. Уверен, что они расстались по-доброму. Посмотрим, что дальше предпримет Новак.

Мои ожидания высоки. Я очень хочу успешно выступить на предстоящих турнирах. Во многих смыслах это самая важная часть сезона для меня. Впереди будет череда крупнейших турниров. Я мотивирован и с нетерпением жду их», — цитирует Маррея официальный сайт тура.