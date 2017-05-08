Мугуруса: пожалуй, это был не мой день

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после поражения от швейцарки Тими Бачински в первом круге турнира в Мадриде со счётом 1:6, 3:6.

«В матче было много взлётов и падений. Думаю, соперница играла очень умно. Пожалуй, это был не мой день. Если честно, я сыграла не очень хорошо. Я много ошибалась в тех ударах, в которых должна была действовать точнее. Тимя — отличная теннисистка, которая использовала эти моменты, особенно в решающих ситуациях», — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.