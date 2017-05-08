Бачински: чувствовать себя аутсайдером не так уж плохо

Швейцарка Тимя Бачински поделилась эмоциями после победы над испанкой Гарбинье Мугурусой в первом круге турнира в Мадриде со счётом 6:1, 6:3.

«Я впервые смогла победить Мугурусу и очень этому рада. Уступать кому-либо 0:4 по личным встречам — это нелегко, даже учитывая, что в большинстве матчей была упорная борьба, но в решающие моменты она принимала верные решения. Стиль моей игры ей не подходит, но то же самое может сказать и соперница. Сегодня я старалась играть по-другому, использовала различные варианты, план А, Б и, может, ещё пару. Я пыталась их варьировать, потому что знала — будет нелегко, если Гарбинье найдёт свой ритм.

Для меня много значит победа над соперницей, которой я проиграла четыре раза подряд, над шестой ракеткой мира и победительницей турнира «Большого шлема». Я уже давно не выигрывала и сета в матчах с ней, так что постаралась развить своё преимущество после выигрыша партии.

Гарбинье по силам отыграться в сложной ситуации, поэтому я ждала, когда она сможет прибавить. Я сохраняла спокойствие, когда это произошло, и говорила себе, что поединок будет долгим. Я стала играть так же, как в начале матча, и действовала активно. Чувствовать себя аутсайдером не так уж плохо», — цитирует Бачински официальный сайт тура.