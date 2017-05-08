В 16:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Мадриде, в котором сыграют американка Элисон Риске и россиянка Светлана Кузнецова (8). По личным встречам впереди 31-летняя уроженка Санкт-Петербурга — 4-1. В рейтинге WTA Риске располагается на 39-й позиции, Кузнецова — на девятой.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Риске — Кузнецова в Мадриде

Победительница этого матча за выход в четвертьфинал поспорит либо с Чжэн Сайсай (Q), либо с Ван Цян (Q) из Китая.