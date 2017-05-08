Халеп: я старалась забыть о том, что выиграла турнир в Мадриде в прошлом году

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу на старте турнира в Мадриде над чешкой Кристиной Плишковой со счётом 6:1, 6:2. Уроженка Констанцы является действующей чемпионкой этих соревнований.

«Я старалась заблокировать воспоминания и забыть о том, что выиграла здесь титул в прошлом году. Это уже другой год и другой турнир. Всё другое, так что о защите титула я не думаю. Я двигаюсь от игры к игре. Перед этим матчем я немного нервничала, потому что знала, насколько опасной является подача Кристины. К тому же она левша.

Матч закончился быстро, потому что я сразу же заиграла агрессивно. Я старалась действовать в привычной манере. Кристина отлично выступила в Праге и лишь вчера прибыла в Мадрид. Может, ей не хватило времени привыкнуть к корту. Но я хотела просто выполнить свою работу, и у меня это получилось. Я завершила матч очень мощно», — цитирует Халеп официальный сайт тура.