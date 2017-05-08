Димитров обыграл Кольшрайбера в первом круге «Мастерса» в Мадриде

Болгарский теннисист Григор Димитров (12) пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, в двух партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. 25-летний уроженец Хасково, занимающий 12-ю строчку в рейтинге ATP, 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Филиппа 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Димитров поспорит с победителем матча Иво Карлович (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).