Ф. Майер победил Гранольерса и сыграет с Гоффеном на турнире в Мадриде

Немецкий теннисист Флориан Майер пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, обыграв представителя Испании Марселя Гранольерса со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. Флориан дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований 33-летний уроженец Байройта, занимающий 51-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (9).