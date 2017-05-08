Кузнецова вышла в третий круг турнира в Мадриде, отыграв у Риске один матчбол

Россиянка Светлана Кузнецова, получившая от организаторов восьмой номер посева, вышла в третий круг турнира в Мадриде, в трёх сетах обыграв американку Элисон Риске со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. Кузнецова пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. Во втором сета россиянка отыграла один матчбол. На счету Риске один эйс, одна ошибка на подаче и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал Кузнецова сыграет с победительницей матча Чжэн Сайсай (Китай, Q) — Ван Цян (Китай, Q).