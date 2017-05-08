Доналдсон стал соперником Тима во 2-м круге «Мастерса» в Мадриде

Американец Джаред Доналдсон (LL) вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, в двух сетах обыграв француза Адриана Маннарино (Q) со счётом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. 20-летний Доналдсон семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету 28-летнего француза два эйса, шесть ошибок на подаче и три брейка.

Следующим соперником Доналдсона станет австриец Доминик Тим, получивший от организаторов восьмой номер посева.