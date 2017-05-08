Арруабаррена вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Стрыцову

Испанка Лара Арруабаррена (WC) вышла в третий круг турнира в Мадриде, в трёх сетах обыграв чешку Барбору Стрыцову, получившую от организаторов 15-й номер посева, со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. 25-летняя Арруабаррена, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, реализовала пять из двенадцати брейк-пойнтов и дважды ошиблась на подаче. На счету 18-й ракетки мира 31-летней Стрыцовой четыре эйса, четыре двойные ошибки и три брейка.

За выход в четвертьфинал Арруабаррена сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.