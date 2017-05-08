Видеосюжет о победе Кузнецовой над Риске на турнире в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова, получившая от организаторов восьмой номер посева, вышла в третий круг турнира серии Premier в Мадриде, в трёх сетах обыграв американку Элисон Риске со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:2. Кузнецова была близка к поражению во втором сете, но отыграла один матчбол, переломила ход поединка и уверенно взяла решающий третий сет.

За выход в четвертьфинал Кузнецова сыграет с победительницей матча Чжэн Сайсай (Китай, Q) — Ван Цян (Китай, Q).

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