Агасси может стать новым тренером Джоковича

Бывшая первая ракетка мира Андре Агасси может стать тренером серба Новака Джоковича, который ещё недавно занимал в рейтинге первую строчку, но уступил её британцу Энди Маррею, сообщает The Telegraph.

5 мая Джокович официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером Марианом Вайдой, фитнес-тренером Гебхардом Филом Гритшем и физиотерапевтом Миляном Амановичем. Такое решение было принято совместно после анализа игры и последних результатов уроженца Белграда. До этого с 2013 по 2016 год Новака тренировал ещё один известный теннисист — Борис Беккер.