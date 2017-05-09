Скьявоне: давайте все уже заткнутся по поводу моего возраста

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне, победительница Ролан Гаррос-2010, заявила, что устала от вопросов о своем возрасте и о том, не настало ли время для завершения карьеры.

«Давайте все уже заткнутся по поводу моего возраста и не будут капать мне на нервы, потому что это мне уже осточертело. „Но вам же тридцать шесть лет“. Да хоть пятьдесят! Я хочу покорить Эверест и сделаю это. Что вам не нравится?

Все ожидают, что я закончу карьеру из-за возраста. Но если я хочу играть, и я в топ-100 — что вам не нравится? Вы хотите смотреть и получать удовольствие от моей игры? Приходите и смотрите. Если нет — идите смотрите, как играет какая-нибудь двадцатилетняя", — приводит слова Скьявоне WTA Insider.

Скьявоне добралась до финала турнира в Рабате, где проиграла Анастасии Павлюченковой, а на турнире в Мадриде уступила в первом круге.