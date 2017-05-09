Арруабаррена: не могу сказать, что играю отлично, зато сражаюсь просто прекрасно

Испанка Лара Арруабаррена поделилась впечатлениями после выхода в третий круг турнира в Мадриде. Во втором раунде она обыграла чешку Барбору Стрыцову со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

«Сегодня я нервничала немного меньше, чем вчера. Я уже провела здесь одну игру, выиграла её, и это придало уверенности. Несмотря на то что соперница выиграла сет и вела с брейком, для меня ничего не изменилось. Я никогда не перестаю бороться. Зрители очень помогли мне сегодня. Думаю, я сыграла отлично.

Я провожу хороший отрезок сезона. Не могу сказать, что играю отлично, но зато сражаюсь просто прекрасно, что иногда гораздо важнее. Пожалуй, этого раньше не хватало в моей карьере», — цитирует Арруабаррену официальный сайт тура.