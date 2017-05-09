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Надаль: уровень Маррея и Джоковича по-прежнему выше, чем почти у всех в туре

9 мая 2017, вторник. 11:05. Теннис

Испанец Рафаэль Надаль на пресс-конференции в Мадриде рассказал о своём отношении к этим соревнованиям и прокомментировал неудачное выступление на старте сезона британца Энди Маррея и серба Новака Джоковича.

«Ко мне прекрасно относятся со всём мире, но в Испании — это нечто особенное. Сыграть дома — это уникальное ощущение. Сложно описать свои чувства, когда играешь перед родными болельщиками, которые помогают тебе выигрывать матчи.

Я доволен своим выступлением на старте сезона, и не только грунтового. В целом я провёл несколько хороших месяцев. Теперь меня ждёт очередной турнир. Нужно забыть о том, что было раньше, обо всех достижениях, которым я очень рад. Победы в Монте-Карло и Барселоне — это великолепный результат, которого было нелегко добиться.

Рад, что Карлос Мойя вошёл в мой тренерский штаб. Он очень помогает мне.

Думаю, у Маррея и Джоковича начало сезона получилось не таким, как им хотелось бы. Но я не сомневаюсь, что они будут бороться за крупнейшие титулы до конца года. Нужно быть к этому готовым. В спорте ситуация может измениться быстро. Энди и Новак — игроки, которые отличаются от других, их уровень по-прежнему выше, чем почти у всех в туре», — цитирует Надаля официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Новак Джокович Рафаэль Надаль Энди Маррей
Новости. Теннис
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