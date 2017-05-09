Димитров: у меня не было никаких ожиданий перед матчем с Кольшрайбером

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал свою победу в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде над представителем Германии Филиппом Кольшрайбером со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

«В столь непростых условиях мне пришлось отчаянно бороться за каждое очко. У меня не было никаких ожиданий перед матчем со столь сильным игроком и настоящий бойцом. Я просто старался некоторые вещи делать лучше. Хотелось бы вернуться в игровой ритм», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP-тура.