Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и представительница США Ракель Атаво не смогли пробиться во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде. На старте соревнований они уступили чешкам Люции Градецкой и Катержине Синяковой (6) со счётом 1:6, 6:7 (3:7). Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Дарья и Ракель совершили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 эйса и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Градецка и Синякова поспорят с австралийкой Самантой Стосур и китаянкой Чжан Шуай.