Димитров: мы с Шараповой прекрасно общаемся и находимся в отличных отношениях

Экс-бойфренд россиянки Марии Шараповой болгарин Григор Димитров рассказал, что отлично пообщался со своей бывшей подругой на выставочном турнире Tie Break Tens, который прошёл на минувшей неделе в Мадриде. Его нынешняя подруга — певица Николь Шерзингер — посетить соревнования не смогла.

«Этот благотворительный турнир был очень хорош для болельщиков ещё и тем, что они могли увидеть — мы прекрасно общаемся и находимся в отличных отношениях. У нас общая цель — демонстрировать прекрасный теннис, радовать публику, бороться и побеждать. Это самое важное», — цитирует Димитрова Tennis24.bg.