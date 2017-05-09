35 эйсов помогли Карловичу одолеть Баутисту-Агута на турнире в Мадриде

Хорватский теннисист Иво Карлович пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, одолев испанца Роберто Баутисту-Агута со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (9:11), 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. Уроженец Загреба 35 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету Баутисты-Агута 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка. Во втором сете Иво не реализовал 5 матчболов — тройной при счёте 5:4 на подаче соперника и ещё 2 на тай-брейке. В третьей партии не реализовал 4 матчбола Баутиста-Агут — один в 10-м гейме, 2 в 12-м и 1 на тай-брейке. У Карловича на решающем тай-брейке было ещё 2 матчбола.

За выход в третий круг Карлович поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым (12).

В ещё одном матче первого круга аргентинец Диего Шварцман победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:1, 6:3.