Гоффен победил Ф. Майера во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Бельгиец Давид Гоффен (9) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде победил немца Флориана Майера со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. 26-летний уроженец Рокура, занимающий десятое место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, не позволил оппоненту создать ни одного брейк-пойнта и сделал 3 брейка.
Следующим соперником Гоффена станет либо канадец Милош Раонич (5), либо победитель матча Томми Хаас (Германия) — Жиль Мюллер (Люксембург).