Маррей взял верх над Копилом в своём стартовом матче на «Мастерсе» в Мадриде

Британец Энди Маррей (1) начал выступление на турнире серии «Мастерс-1000» в Мадриде с победы над румыном Мариушем Копилом (WC) со счётом 6:4, 6:3 во втором круге. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. 29-летний уроженец Данблейна, лидирующий в рейтинге АТР, сделал 3 эйса, 1 двойных ошибку, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на его подаче.

В третьем круге соперником Маррея станет либо хорват Борна Чорич (LL), либо победитель французского противостояния Люка Пуи (13) — Пьер-Юг Эрбер (Q).