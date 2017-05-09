Тим оказался сильнее Доналдсона во втором круге турнира в столице Испании

Австриец Доминик Тим (8) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде победил американца Джареда Доналдсона (LL) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий девятое место в рейтинге АТР, сделал 6 эйсов и допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 5 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Тим поспорит либо с болгарином Григором Димитровым (10), либо с хорватом Иво Карловичем.