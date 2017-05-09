Веснина: спасибо вам, ветераны, за победу над фашизмом

14-я ракетка мира россиянка Елена Веснина в День Победы поделилась воспоминаниями о своих прадедах.

«Это мои прадедушки — Веснин Пётр Сергеевич и Краев Георгий Никонорович. Оба воевали и отдали жизнь за нашу свободу, за наше счастье, не пожалели себя. Мы будем до конца своих дней благодарны им за этот священный подвиг! Спасибо вам, наши ветераны, за мирное небо над головой, за победу над фашизмом. Мы помним о вас, а значит, вы всегда живы в наших сердцах! С Днём Победы!» — написала Елена на своей странице в сети «Инстаграм».