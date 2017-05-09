Касаткина — о встрече с футболистом Пике: коленочки дрожали

25-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина встретилась и сфотографировалась с защитником футбольного клуба «Барселона» Херардом Пике на турнире в Мадриде.

«Без комментариев», — написала Дарья на своей странице в сети «Инстаграм», присоединив хэштеги #коленочкидрожали, #страннаяпоза и #лав.

Напомним, что Дарья в первом круге соревнований в Мадриде уступила итальянке Роберте Винчи со счётом 1:6, 6:1, 1:6. Пике посетил матч своего соотечественника Давида Феррера с казахстанцем Михаилом Кукушкиным и был освистан болельщиками.