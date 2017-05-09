Эрбер победил Пуи на старте турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Француз Пьер-Юг Эрбер (Q) в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде победил своего соотечественника Люку Пуи (13) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. 26-летний уроженец Шильтигейма, занимающий 88-е место в рейтинге АТР, исполнил 22 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 2 брейк-пойнта из 5 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

За выход во второй круг Эрбер поспорит с хорватом Борной Чоричем (LL), переигравшим ранее немца Мишу Зверева — 6:3, 7:6 (7:5).