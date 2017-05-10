Цибулкова проиграла Доден во втором круге турнира в Мадриде

Словачка Доминика Цибулкова (4) во втором круге турнира в Мадриде уступила француженке Осеан Доден (Q) со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. 20-летняя уроженка Лилля, занимающая 63-е место в рейтинге WТА, 8 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, отыграла 8 брейк-пойнтов из 10 и выиграла 5 геймов на подаче соперницы. Доминика сделала 1 эйс и 1 двойную.

За выход в четвертьфинал Доден поспорит со своей соотечественницей Кристиной Младенович (14), обыгравшей ранее американку Лорен Дэвис.