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Цибулкова проиграла Доден во втором круге турнира в Мадриде

10 мая 2017, среда. 00:30. Теннис

Словачка Доминика Цибулкова (4) во втором круге турнира в Мадриде уступила француженке Осеан Доден (Q) со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. 20-летняя уроженка Лилля, занимающая 63-е место в рейтинге WТА, 8 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, отыграла 8 брейк-пойнтов из 10 и выиграла 5 геймов на подаче соперницы. Доминика сделала 1 эйс и 1 двойную.

За выход в четвертьфинал Доден поспорит со своей соотечественницей Кристиной Младенович (14), обыгравшей ранее американку Лорен Дэвис.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Доминика Цибулкова
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