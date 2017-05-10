Стивенс получила «уайлд-кард» на турнир в Нью-Хэйвене

Американская теннисистка Слоан Стивенс, в начале 2017 года перенёсшая операцию на левой ступне, получила «уайлд-кард» на турнир в Нью-Хэйвене, который пройдёт с 18 по 26 августа. 24-летняя уроженка Плантейшена, за свою карьеру выигравшая четыре турнира WTA в одиночном разряде, получила травму летом 2016 года. Поначалу она полагала, что сможет обойтись без хирургического вмешательства, и решила отдохнуть, но в начале 2017 года сообщила, что перенесёт операцию.

«Я очень рада тому, что получила «уайлд-кард» на Connecticut Open — 2017. Я была очень расстроена, когда в прошлом году снялась с турнира в последнюю минуту из-за травмы колена. Я упорно работаю над своим восстановлением и очень рада, что теперь появилась конкретная цель, ради которой я работаю. С нетерпением жду возвращения на корт предстоящим летом», — цитирует Стивенс официальный сайт тура.