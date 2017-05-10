Вандевеге: Зигемунд играет очень разнообразно, такое нечасто увидишь

Американская теннисистка Коко Вандевеге прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Мадриде над представительницей Германии Лаурой Зигемунд со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

«Зигемунд — непростая соперница. Она играет очень разнообразно, такое нечасто увидишь. Но у меня был хороший план на эту игру, и он сработал.

Думаю, моей главной проблемой стало то, что в конце второго сета я стала действовать слишком пассивно и позволила сопернице навязать свою игру. В начале третьей партии я перехватила инициативу и решила, что выиграю или проиграю только на своих условиях. Я была уверена в своём плане на игру. Важно было лишь реализовать его», — цитирует Вандевеге официальный сайт тура.