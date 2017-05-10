Маррей: не думаю, что сейчас я играю идеально

Британец Энди Маррей прокомментировал свою победу во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде над румыном Мариушем Копилом со счётом 6:4, 6:3.

«Когда я начал больше контролировать ход розыгрышей ближе к концу первого сета и во второй партии, то выполнял удары чисто и создавал шансы. Я не предоставил сопернику ни одной возможности. Я хорошо сыграл для первого матча на турнире. Но всё равно считаю, что ещё могу прибавить. Не думаю, что сейчас я играю идеально. Есть вещи, в которых я могу стать сильнее. Но положительный момент в том, что я чувствую: я могу подавать лучше, чем сегодня», — цитирует Маррея официальный сайт тура.