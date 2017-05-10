Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Маррей: не думаю, что сейчас я играю идеально

10 мая 2017, среда. 11:28. Теннис

Британец Энди Маррей прокомментировал свою победу во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде над румыном Мариушем Копилом со счётом 6:4, 6:3.

«Когда я начал больше контролировать ход розыгрышей ближе к концу первого сета и во второй партии, то выполнял удары чисто и создавал шансы. Я не предоставил сопернику ни одной возможности. Я хорошо сыграл для первого матча на турнире. Но всё равно считаю, что ещё могу прибавить. Не думаю, что сейчас я играю идеально. Есть вещи, в которых я могу стать сильнее. Но положительный момент в том, что я чувствую: я могу подавать лучше, чем сегодня», — цитирует Маррея официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Энди Маррей
Новости. Теннис
10 мая 2017, среда
11:29 Текстовая онлайн-трансляция матча Ван Цян — Кузнецова в Мадриде
11:28 Маррей: не думаю, что сейчас я играю идеально
10:44 Бертенс: мне нужны были несколько побед, чтобы обрести уверенность
10:30 Вандевеге: Зигемунд играет очень разнообразно, такое нечасто увидишь
10:13 Стивенс получила «уайлд-кард» на турнир в Нью-Хэйвене
10:01 Халеп: я играла со Стосур в Мадриде в прошлом году и знаю, что должна делать
09:57 Доден: думаю, я провела лучший матч в своей карьере
09:08 Эванс: теперь наша федерация платит Бедене за то, чтобы он был британцем
09:01 Навратилова: думаю, игрокам уже пора отстать от Марии
02:03 Халеп: не желала Бушар удачи в матче с Шараповой, мы с ней не общаемся
01:33 Возняцки пропустит турнир в Риме из-за травмы плеча
00:30 Цибулкова проиграла Доден во втором круге турнира в Мадриде
00:20 Халеп: сложно оставаться позитивной, проигрывая 2:5 в третьем сете
9 мая 2017, вторник
23:32 А. Зверев начал выступление в Мадриде с победы над Вердаско
22:36 Бертенс разгромила Бачински и сыграет с Бегу в третьем круге в Мадриде
22:25 Эрбер победил Пуи на старте турнира серии «Мастерс» в Мадриде
21:43 Касаткина — о встрече с футболистом Пике: коленочки дрожали
21:35 Веснина: спасибо вам, ветераны, за победу над фашизмом
20:37 Тим оказался сильнее Доналдсона во втором круге турнира в столице Испании
20:31 Маррей взял верх над Копилом в своём стартовом матче на «Мастерсе» в Мадриде
19:50 Мюллер одолел Хааса и сыграет с Раоничем во втором круге «Мастерса» в Мадриде
18:44 Халеп победила Винчи в Мадриде, уступая 2:5 в третьем сете
18:13 Баутиста-Агут: не думаю, что заслужил поражение в матче с Карловичем
17:44 Гоффен победил Ф. Майера во втором круге «Мастерса» в Мадриде
16:52 Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде
16:32 Пэр победил Карреньо-Бусту и сыграет с Вавринкой на турнире в Мадриде
16:19 35 эйсов помогли Карловичу одолеть Баутисту-Агута на турнире в Мадриде
15:43 Димитров: мы с Шараповой прекрасно общаемся и находимся в отличных отношениях
15:43 Вандевеге и Ван Цян пробились в третий круг турнира в Мадриде
15:08 Харрисон в трёх сетах обыграл Томича на старте турнира в Мадриде
14:57 Первым соперником Джоковича на турнире в Мадриде будет Альмагро
14:40 Стосур вышла в третий круг турнира в Мадриде
14:37 Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде
13:22 Рамос-Виньолас: победа над Федерером в Шанхае — лучшая на «Мастерсах» для меня
12:22 Димитров: у меня не было никаких ожиданий перед матчем с Кольшрайбером
11:39 Феррер: 699 побед? Я очень горжусь своей карьерой, это внушительное число
11:05 Надаль: уровень Маррея и Джоковича по-прежнему выше, чем почти у всех в туре
10:26 Севастова: условия в Мадриде отлично подходят моей игре
10:08 Арруабаррена: не могу сказать, что играю отлично, зато сражаюсь просто прекрасно
09:41 Суарес-Наварро: противостоять Возняцки нелегко даже на грунте
09:15 Текстовая онлайн-трансляция матча Винчи — Халеп в Мадриде
09:07 Шарапова: я бы переживала за себя, если бы сказала, что довольна поражением
09:07 Бушар: Шарапова сейчас играет хорошо, но я смогла выдержать эту битву
08:29 Скьявоне: давайте все уже заткнутся по поводу моего возраста
04:01 Источник: Шарапова получит wild card на турнир в Бирмингеме
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получит ли Мария Шарапова право сыграть на "Ролан Гаррос"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+