В 14:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Мадриде, в котором сыграют китаянка Ван Цян (Q) и россиянка Светлана Кузнецова (8). Соперницы встречались на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Победу в том матче одержала уроженка Санкт-Петербурга — 6:1, 4:6, 6:0. В рейтинге WTA Ван Цян располагается на 64-й позиции, Кузнецова — на девятой.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Ван Цян — Кузнецова в Мадриде.

Победительница этого матча за выход в полуфинал поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с канадкой Эжени Бушар.