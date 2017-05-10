Кирьос победил Харрисона и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Австралийский теннисист Ник Кирьос (16) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, обыграв представителя США Райана Харрисона со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 58 минут. Уроженец Канберры 8 раз подал навылет и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Харрисона 7 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Испании Кирьос поспорит с победителем противостояния Фабио Фоньини (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания, 4).