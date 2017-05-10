Севастова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Мадриде

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв испанку Лару Арруабаррену (WC) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. 27-летняя уроженка Лиепаи трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Испании Севастова поспорит с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) — Ирина Бегу (Румыния).