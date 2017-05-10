Маррей: Шарапова получает «уайлд-кард» для лучшего освещения турниров в СМИ

Первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал возвращение в теннис россиянки Марии Шараповой, которой, по его мнению, дают «уайлд-кард» на различные турниры для привлечения большей аудитории и лучшего освещения соревнований в СМИ.

«Мне кажется, турниры будут делать то, что поможет им продать больше билетов, привлечёт большую аудиторию. Ассоциация лаун-тенниса увидела, как был освещён турнир в Бирмингеме, и это было лучше всего для соревнований. Тем не менее я уверен, что решение допустить Шарапову вызвало большие споры. Не думаю, что его приняли быстро. Но в итоге было решено сделать так, как лучше для турнира, и, возможно, особо не задумывались о каких-то тайных смыслах», — приводит слова Маррея BBC.

Ассоциация лаун-тенниса дала Марии Шараповой «уайлд-кард» на участие в турнире в Бирмингеме, а до этого организаторы турнира в Штутгарте пригласили её принять участие в своих соревнований.