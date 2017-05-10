Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв Ван Цян

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (8) вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв китаянку Ван Цян (Q) со счётом 6:4, 7:5. Уроженка Санкт-Петербурга 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Ван Цян — Кузнецова в Мадриде

За выход в полуфинал Кузнецова поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с канадкой Эжени Бушар.