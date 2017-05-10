Надаль за 3 часа победил Фоньини и сыграет с Кирьосом в Мадриде

Испанец Рафаэль Надаль (4) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. 30-летний уроженец Манакора, занимающий пятое место в рейтинге АТР, сделал по 5 эйсов и двойных ошибок, отыграл 12 брейк-пойнтов из 16 и совершил 4 брейка. Фабио 3 раза подал навылет при 3 двойных.

За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с австралийцем Ником Кирьосом (16), ранее переигравшим американца Райана Харрисона.