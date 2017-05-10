Чорич поспорит с Марреем за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Хорват Борна Чорич (LL) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде оказался сильнее француза Пьера-Юга Эрбера (Q) со счётом 7:5, 6:4. Поединок продолжался 1 час 26 минут. За это время 20-летний уроженец Загреба, занимающий 59-е место в рейтинге АТР, сделал 5 эйсов, 1 двойную ошибку, отыграл единственный брейк-пойнт и совершил 2 брейка. Пьер-Юг 9 раз подал навылет при 1 двойной.

В третьем круге Чорич сыграет с британцем Энди Марреем (1), одолевшим накануне румына Мариуша Копила (WC) — 6:4, 6:3.