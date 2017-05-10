Димитров одолел Карловича и сыграет с Тимом в третьем круге «Мастерса» в Испании

Болгарин Григор Димитров (12) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде сломил сопротивление хорвата Иво Карловича со счётом 6:3, 7:5. 25-летний уроженец Хасково, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов и допустил 1 двойную ошибку, отыграл все 5 брейк-пойнтов и выиграл 2 гейма на подаче оппонента. Иво 11 раз подал навылет и обошёлся без двойных.

За выход в четвертьфинал Димитров поспорит с австрийцем Домиником Тимом (8), переигравшим накануне американца Джареда Доналдсона.