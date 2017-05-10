Джокович: объявлю имя нового тренера после «Ролан Гаррос», а может, и до

Серб Новак Джокович оценил значимость победы над испанцем Николасом Альмагро со счётом 6:1, 4:6, 7:5 во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.

«Когда ты выигрываешь не так много матчей, необходимо обрести уверенность в себе. Как раз такие победы, как в матче с Альмагро, отлично помогают в этом плане. Николас любит играть на грунте, он был очень мотивирован. Он очень сильно бьёт по мячу с обеих сторон. Если он мало ошибается, то способен победить любого. Я знал, что рано или поздно у меня появятся шансы на его второй подаче, и я ими воспользовался.

Я по-прежнему нахожусь в поиске стабильности и того уровня тенниса, на котором хочу быть. Я не показываю своего лучшего тенниса, но верю в себя и процесс. Что касается поиска тренера, то думаю, что после «Ролан Гаррос» объявлю имя своего нового наставника, а может, и до парижского турнира", — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.